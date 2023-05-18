Казахстан проиграл Канаде на чемпионате мира по хоккею

Матч Канада - Казахстан. Фото: GINTS IVUSKANS/AFP via Getty Images

Сборная Казахстана по хоккею провела четвертый матч в рамках чемпионата мира-2023, который в эти дни проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передает NUR.KZ.

Наши спортсмены сыграли против именитой Канады. Казахстан потерпел разгромное поражение со счетом 1:5.

У соперников голами отметились Маккензи Уигар, Лоусон Круз (дважды), Джо Велено, Сэмми Бле.

Единственную шайбу в составе сборной Казахстана забросил Адиль Бекетаев.

Таким образом, казахстанские хоккеисты потерпели третье поражение подряд. В четырех матчах наши спортсмены добились одной победы над Норвегией. После чего проиграли Чехии, Швейцарии и Канаде.

В данный момент команда имеет в активе два очка. В оставшихся трех матчах Казахстан встретится со Словакией, Латвией и Словенией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2021033-kazahstan-proigral-kanade-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/