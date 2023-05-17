Битва за прописку в дивизионе: с кем осталось сыграть сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

В Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборной Казахстана до завершения группового раунда осталось провести четыре матча, передает NUR.KZ.

Всего на ЧМ казахстанские хоккеисты проведут семь матчей. Позади уже три игры, по итогам которых Казахстан набрал два очка. В данный момент сборная занимает седьмое место в группе B из восьми команд. Лидирует Швейцария с девятью очками. На последней позиции без набранных очков находится Словения.

Напомним, что четыре лучшие команды в каждой из двух групп пройдут в плей-офф. Худшая сборная покинет высший дивизион.

Казахстанским хоккеистам предстоит сыграть еще четыре игры. Сегодня, 17 мая, сборная выйдет на лед против Канады. 19 мая состоится матч Казахстан - Словакия. На следующий день, 20 мая, команда встретится с Латвией, а 22 мая - со Словенией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости казахстанского и мирового спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2020953-bitva-za-propisku-v-divizione-s-kem-ostalos-sygrat-sbornoy-kazahstana-na-chm-po-hokkeyu/