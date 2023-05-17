Казахстан - Канада: наша сборная на ЧМ по хоккею сегодня проведет четвертый матч

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сегодня, 17 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет четвертый матч в рамках чемпионата мира в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Соперником выступит титулованная команда Канады, передает NUR.KZ.

Сборные разыграют очки в группе B. Канадцы в данный момент занимают второе место, набрав восемь очков. У Казахстана в активе два очка и седьмое место из семи. Лидером же является Швейцария, которая после трех матчей набрала девять очков.

Встреча сборной Казахстана с Канадой начнется в 23:20 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport.

Отметим, что за всю историю ЧМ по хоккею канадцы выигрывали турнир 27 раз. В 16 финалах они уступали (второе место). Девять раз Канада становилась третьей.

Наша сборная провела на текущем ЧМ три матча. В первом она обыграла Норвегию, а затем поочередно уступила Чехии и Швейцарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2020950-kazahstan-kanada-nasha-sbornaya-na-chm-po-hokkeyu-segodnya-provedet-chetvertyy-match/