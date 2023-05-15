Сборная Казахстана по хоккею уступила Чехии на ЧМ-2023

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Чехии во втором матче чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передает NUR.KZ.
Встреча завершилась крупной победой чехов со счетом 5:1. Единственным голом в составе команды Казахстана отличился Максим Мухаметов.
Чехия – Казахстан 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
1:0 - 08:48 - Зборил (Соботка, Седлак)
2:0 - 15:25 - Кубалик (Кемпни, Седлак) ГБ
2:1 - 31:18 - Мухаметов (Муратов, Кайыржан)
3:1 - 41:06 - Седлак (Томашек)
4:1 - 45:46 - Кошталек (Червенка, Шпачек) ГБ
5:1 - 58:59 - Кубалик (Шпачек, Кошталек) ГБ
Вратари: Лангхамер - Шутов
Напомним, в первом матче Казахстан совершил камбэк и обыграл сборную Норвегии. Следующая игра пройдет 16 мая. Наши хоккеисты встретятся со Швейцарией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2020520-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-ustupila-chehii-na-chm-2023/