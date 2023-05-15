Сборная Казахстана по хоккею уступила Чехии на ЧМ-2023

Матч Чехия - Казахстан. Фото: icehockey.kz

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Чехии во втором матче чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передает NUR.KZ.

Встреча завершилась крупной победой чехов со счетом 5:1. Единственным голом в составе команды Казахстана отличился Максим Мухаметов.

Чехия – Казахстан 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

1:0 - 08:48 - Зборил (Соботка, Седлак)

2:0 - 15:25 - Кубалик (Кемпни, Седлак) ГБ

2:1 - 31:18 - Мухаметов (Муратов, Кайыржан)

3:1 - 41:06 - Седлак (Томашек)

4:1 - 45:46 - Кошталек (Червенка, Шпачек) ГБ

5:1 - 58:59 - Кубалик (Шпачек, Кошталек) ГБ

Вратари: Лангхамер - Шутов

Напомним, в первом матче Казахстан совершил камбэк и обыграл сборную Норвегии. Следующая игра пройдет 16 мая. Наши хоккеисты встретятся со Швейцарией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости казахстанского и мирового спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2020520-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-ustupila-chehii-na-chm-2023/