Казахстан сделал камбэк и выиграл первый матч на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею сотворила камбэк и одержала первую победу на чемпионате мира-2023 по хоккею, который проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передает NUR.KZ.

В стартовом периоде норвежцы сделали счет 2:0. Отличились Микаэль Хаге и Оле Юлиан Хольм. Казахстан на это ответил голом Максима Мухаметова.

Затем Хаге увеличил преимущество норвежцев. Однако Валерий Орехов сделал счет 3:2.

В третьем периоде Никита Михайлис сделал счет равным. Игра перешла в овертайм, однако ни одной из сборных не удалось отметиться забитыми шайбами.

А в серии буллитов Роман Старченко сделал счет 4:3 в пользу казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2020421-kazahstan-sdelal-kambek-i-vyigral-pervyy-match-na-chm-po-hokkeyu/