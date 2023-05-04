Егор Петухов покинул ХК "Барыс"

Егор Петухов. Фото: hcbarys.kz

Очередной игрок покинул состав столичного хоккейного клуба "Барыс". На этот раз им оказался нападающий Егор Петухов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Нападающий Егор Петухов продолжит свою карьеру в другой команде. "Барыс" благодарит хоккеиста за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов на новом месте",- говорится в сообщении.

Позже хоккеист обратился к болельщикам клуба.

"Хочу сказать большое спасибо руководству, тренерскому штабу, всему персоналу клуба и, конечно же, болельщикам "Барыса". Я провел в Казахстане почти треть своей жизни, проработав в системе клуба более восьми лет.

За это время Казахстан стал для меня домом. Было всякое: взлеты и падения, но Вы, болельщики, всегда поддерживали и верили в команду. Спасибо за все, но пришло время двигаться дальше. Еще увидимся".

Добавим, что ранее клуб объявил об уходе Дмитрия Шевченко и Антона Сагадеева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2019435-egor-petuhov-pokinul-hk-barys/