ХК "Барыс" покинули два нападающих

Антон Сагадеев. Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально объявил об уходе двух нападающих. Антон Сагадеев и Дмитрий Шевченко больше не входят в его состав, сообщает пресс-служба команды.

"Нападающие Антон Сагадеев и Дмитрий Шевченко продолжат карьеру в других клубах.

"Барыс" благодарит хоккеистов за время, проведенное в нашем клубе, и желает им удачи",- говорится в официальном заявлении.

Добавим, что также оба игрока ранее покинули сборную Казахстана по хоккею.

Хоккейный клуб "Барыс" в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не смог пробиться в стадию плей-офф. Клуб занял последнее место (11-е) в таблице Восточной конференции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2019054-hk-barys-pokinuli-dva-napadayuschih/