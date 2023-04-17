Бывший хоккеист сборной Казахстана и "Барыса" Найджел Доус завершил карьеру

Найджел Доус в составе сборной Казахстана. Фото: YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

Бывший нападающий сборной Казахстана и хоккейного клуба "Барыс" Найджел Доус принял решение завершить игровую карьеру, сообщает официальный сайт немецкой команды "Мангейм".

38-летний хоккеист последние два года провел в клубе из Германии. В прошедшем сезоне Доус сыграл в 36 матчах, в которых набрал 24 (13+11) балла.

Ранее Найджел играл за "Барыс", "Автомобилист" и "Ак Барс". Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 608 игр и набрал 550 (293+257) очков.

Доус занимает второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ, уступая только Сергею Мозякину (419 голов).

В НХЛ он играл за "Рейнджерс", "Финикс Койотис", "Калгари", "Атланту" и "Монреаль". На его счету 84 (39+45) балла в 212 матчах.

Также Найджел Доус выступал за сборные Канады и Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2017143-byvshiy-hokkeist-sbornoy-kazahstana-i-barysa-naydzhel-dous-zavershil-kareru/