"Барыс" потерпел поражение от "Сибири" в матче КХЛ

Матч "Сибирь" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" закрыл поражение выездную серию матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Столичный клуб уступил "Сибири" со счетом 2:4.

Хозяева открыли счет уже в дебюте встречи. Денис Голубев броском со входа в зону застал врасплох Никиту Боякина, и шайба рикошетом от игрока в белой форме влетела в ворота. Далее "Сибирь" реализовала первое же большинство - результативным броском отметился Тревор Мёрфи.

Под занавес отрезка Голубев воспользовался отличной передачей Дмитрия Овчинникова и оформил дубль.

Во втором периоде "Барыс" проснулся и начал подолгу контролировать шайбу у чужих ворот. В середине отрезка Никита Михайлис реализовал большинство и продлил свою результативную серию до семи игр. За 15 секунд до перерыва Егор Петухов перехватил шайбу в чужой зоне и хладнокровно переиграл Антона Красоткина, забросив свою 17-ю шайбу в текущем сезоне.

Но спасти матч у астанчан не получилось. Точный бросок Владимира Бутузова в заключительной трети подвел итог этой встречи.

24 февраля подопечные Андрея Скабелки закроют программу регулярного чемпионата домашним поединком с "Локомотивом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2010523-barys-poterpel-porazhenie-ot-sibiri-v-matche-khl/