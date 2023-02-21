"Барыс" на выезде уступил "Авангарду" в матче с семью шайбами

Матч "Авангард" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Авангарда", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Хозяева открыли счет уже в начале четвертой минуты поединка. Алексей Береглазов мощным броском от синей линии реализовал большинство. Под занавес отрезка "Барыс" еще раз остался в меньшинстве, но в этот раз счет не изменился. В середине второго отрезка уже гости получили шанс на реализацию лишнего, но вместо этого астанчане пропустили контратаку, и Иван Телегин упрочил преимущество омичей.

После этого удара казахстанцы не расклеились и довольно быстро счет сравняли. Автором дубля стал Антон Сагадеев, который оба раза успешно сыграл на чужом пятаке. Но на второй перерыв в ранге лидера все же ушел "Авангард". Арсений Грицюк вновь наказал соперников за нарушение правил.

Алекс Броадхерст убежал в отрыв в начале заключительной трети и в четвертый раз огорчил Никиту Бояркина. Кирилл Савицкий до минимума сократил разрыв за три с половиной минуты до сирены. Но уйти от поражения не получилось.

22 февраля подопечные Андрея Скабелки на выезде сыграют с "Сибирью".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2010185-barys-na-vyezde-ustupil-avangardu-v-matche-s-semyu-shaybami/