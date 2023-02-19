ХК "Барыс" на выезде обыграл "Куньлунь"

Матч "Куньлунь" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" оказался сильнее в выездном матче против "Куньлуня" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт команды.

Стартовый отрезок прошел в равной борьбе. Наиболее реальный шанс открыть счет был у хозяев, но Брэндон Ип угодил в перекладину при реализации лишнего. Первое взятие ворот в матче осталось за "Барысом". Линден Вей оказался первым на отскоке шайбы и отправил снаряд в сетку транзитом через клюшку защитника.

Долгое время астанчане сохраняли минимальное преимущество, но за несколько минут до сирены Джек Родуолд все же распечатал владения Никиты Бояркина. В овертайме гости усилиями Никиты Михайлиса реализовали большинство и заработали два балла - 2:1. Для Андрея Скабелки эта победа стала 300-й в КХЛ. 20 февраля казахстанцы в Омске сыграют с "Авангардом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2009971-hk-barys-na-vyezde-obygral-kunlun/