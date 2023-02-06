"Барыс" победил ЦСКА в матче с 11 голами

Матч ЦСКА - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" одержал волевую победу над ЦСКА в выездном матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает пресс-служба команды.

Хозяева открыли счет на экваторе стартового периода. Константин Окулов при игре в большинстве вывел на бросок Владислава Каменева, и 94-й номер ЦСКА поймал Гудачека на перемещении. "Барыс" ответил на это голом в исполнении Кирилла Савицкого, который отличился после выверенной передачи Никиты Михайлиса. На последней минуте массированная атака армейцев привела ко второму взятию ворот астанчан. Никита Нестеров вколотил шайбу в сетку после удачного отскока.

Второй отрезок также остался за москвичами, которые дважды огорчили соперников усилиями Николая Макарова и Максима Мамина. Между этими взятиями ворот затесалась шайба Егора Петухова, который догнал Линдена Вея в списке лучших снайперов "Барыса".

Заключительная треть началась с дубля Антона Сагадеева, который сравнял счет. Довольно быстро уже Каменев оформил дубль, но спустя всего 23 секунды Никита Михайлис, ранее отдавший три передачи, вновь установил равенство. 10-й номер в итоге,и стал главным героем поединка. В овертайме капитан после отлично разыгранной домашней заготовки убежал в отрыв и принес "Барысу" победу - 6:5.

13 февраля подопечные Андрея Скабелки в Астане примут СКА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2008145-barys-pobedil-tsska-v-matche-s-11-golami/