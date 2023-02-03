Хоккеист Даррен Диц и его жена Инкар стали родителями

Даррен Диц и Инкар. Фото: ХК ЦСКА

Казахстанский хоккеист Даррен Диц, выступающий за клуб ЦСКА, и его жена Инкар впервые стали родителями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу российской команды.

У пары родилась дочь.

"В жизни Даррена Дица и его жены Инкар произошло радостное событие - у них родилась дочь!

Поздравляем счастливых родителей и желаем им приятных хлопот, радости и терпения, а также здоровья матери и новорожденной",- говорится в сообщении.

На эту новость также отреагировал бывший клуб Дица - "Барыс".

"У защитника сборной Казахстана Даррена Дица и его супруги Инкар родилась дочь!

Поздравляем новоиспеченных родителей с таким радостным событием! Желаем здоровья и счастья новорожденной малышке".

Напомним, Даррен и Инкар познакомились в Астане, когда хоккеист играл за "Барыс". С 2019 года защитник выступает за сборную Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2007908-hokkeist-darren-dits-i-ego-zhena-inkar-stali-roditelyami/