ХК "Барыс" в домашнем матче КХЛ одержал победу над "Трактором"

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над "Трактором" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

"Барыс" довольно бодро провел стартовые минуты встречи и уже к середине отрезка дважды огорчил соперников. Третью шайбу в КХЛ забросил Александр Борисевич, отличившийся после передачи Энтони Луиса. Чуть позже Никита Михайлис организовал взятие ворот, очень похожее на его решающий гол "Трактору" неделей ранее. Челябинцы ответили на это реализацией первого же в матче большинства - Роберт Хэмилтон нанес неотразимый бросок от синей линии.

Свой первый шанс при реализации лишнего использовали и хозяева. Алекс Грант пушечным выстрелом прошил Сергея Мыльникова незадолго до второго перерыва. Менее минуты понадобилось 51-му номеру астанчан, чтобы оформить дубль, а сам гол получился точной копией предыдущего.

Михаил Котляревский вернул гостей в игру в начале заключительной трети. Он же оформил дубль за 14 секунд до сирены, но спастись у подопечных Анвара Гатиятулина не получилось - "Барыс" победил со счетом 4:3.

29 января подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду московское "Динамо".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2007130-hk-barys-v-domashnem-matche-khl-oderzhal-pobedu-nad-traktorom/