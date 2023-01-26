ХК "Барыс" в домашнем матче проиграл "Северстали"

Матч "Барыс" - "Северсталь". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" в первом матче домашней серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступил "Северстали", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Встреча прошла в довольно вязкой борьбе. При этом команды не забывали создавать опасные моменты, однако реализация сегодня оставляла желать лучшего.

В итоге главными героями встречи стали вратари, которые за 65 минут так и не позволили никому открыть счет. В серии буллитов точнее были гости.

27 января подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Трактор".

Добавим, что ранее "Барыс" на выезде потерпел поражение от "Металлурга" со счетом 1:2 (овертайм).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2006814-hk-barys-v-domashnem-matche-proigral-severstali/