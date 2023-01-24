ХК "Барыс" проиграл "Металлургу" в КХЛ

Матч "Металлург" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Металлурга", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Тренерский штаб астанчан сделал только одно изменение в составе. В четвертой паре обороны вместо Эмиля Нургалиева вышел Тамирлан Гайтамиров.

В первом отрезке зрители увидели лишь одно взятие ворот. Адиль Бекетаев отличной передачей от своих ворот нашел на чужой синей линии Джереми Бракко, и форвард своего шанса не упустил. Стоит отметить, что первый пас в этой атаке сделал Юлиус Гудачек. "Металлург" ответил в дебюте второго периода - Андрей Чибисов броском с неудобной руки застал врасплох голкипера гостей.

Победитель встречи определился в овертайме. Хозяева смогли вырвать победу при игре в отложенном большинстве - отличился Денис Зернов. 25 января в Астане подопечные Андрея Скабелки сыграют против "Северстали".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2006490-hk-barys-proigral-metallurgu-v-khl/