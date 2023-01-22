Сборная Казахстана по хоккею поборется за "бронзу" Универсиады-2023

Студенческая сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Студенческая сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение в полуфинале зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Федерации.

В первом периоде соперник сумел открыл счет, и сравнять в большинстве удалось лишь во втором отрезке игры усилиями Саяна Данияра.

Однако затем канадцы забросили еще три шайбы. В начале третьего периода Дениса Каратаева в воротах сменил Андрей Шутов и голов до конца встречи больше заброшено не было.

1:4 - и теперь нашей команде предстоит побороться за бронзовую медаль. Соперником будет Япония, которая в параллельном полуфинале уступила США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2006282-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-poboretsya-za-bronzu-universiady-2023/