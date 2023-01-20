Сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал Универсиады-2023

Студенческая сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Студенческая сборная Казахстана по хоккею пробилась в полуфинал зимней Универсиады 2023 года, который в эти дни проходит в американском городе Лейк-Плэсид, передает NUR.KZ.

В заключительном матче группового этапа подопечные Галыма Мамбеталиева уступили команде США со счетом 1:4.

В составе победителей дубль оформил Хэйнуолл, еще по шайбе забросили Макчесни и Грин. У Казахстана гол престижа забил Батырлан Муратов.

Таким образом, сборная Казахстана со второго места пробилась в полуфинал Универсиады-2023, где встретится с командой Канады. Матч запланирован на 21 января.

США – Казахстан 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

1:0 - 00:55 – Хэйнуолл (Акуаро, Палмер)

1:1 – 04:06 – Муратов

2:1 – 19:33 - МакЧесни (Уолински, Шихи)

3:1 – 24:13 – Хэйнуолл (Мулера)

4:1 – 28:14 – Гри

Вратари: Кенни - Шутов

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2006138-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-vyshla-v-polufinal-universiady-2023/