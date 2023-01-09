ХК "Барыс" проиграл во втором матче против "Адмирала"

Матч "Адмирал" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" потерпел поражение во втором матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Адмирала", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Тренерский штаб гостей не стал менять вчерашний состав. Стартовый отрезок прошел при серьезном игровом преимуществе хозяев, которые за 20 минут игрового времени нанесли в створ чужих ворот 23 броска.

Цели достиг один из них, автором шайбы стал Павел Шэн. Во втором периоде "Адмирал" продолжал контролировать ход встречи, что вылилось еще в два взятия ворот. Либор Шулак реализовал большинство, а чуть позже Дмитрий Сидляров отправил на скамейку Юлиуса Гудачека. В игру вступил Никита Бояркин.

Заключительная треть превратилась в формальность. Астаначане, проводящие четвертый матч за пять дней, так и не смогли найти в себе силы вернуться в игру - 0:3. 12 января "Барыс" примет на домашней арене ЦСКА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2004684-hk-barys-proigral-vo-vtorom-matche-protiv-admirala/