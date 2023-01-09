ХК "Барыс" крупно обыграл "Адмирал" в КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Хозяева открыли счет на шестой минуте встречи. Валерий Орехов поставил результативную точку в размашистой контратаке. Незадолго до перерыва Алекс Грант пушечным выстрелом прошил Никиту Серебрякова и установил равенство на табло. Стоит отметить, что в этом взятии ворот принял участие Александр Борисевич, сделавший первую передачу в КХЛ.

Второй отрезок стал бенефисом Гранта, который еще трижды огорчил болельщиков на арене. Причем все эти шайбы игрок забросил в большинстве. Таким образом, Алекс стал первым защитником в истории КХЛ, кто отметился покером.

Три раза ассистировал партнеру Джереми Бракко. Итог встречи подвел Егор Петухов, который забросил свою 14-ю шайбу в текущем сезоне. Юлиус Гудачек отразил 29 бросков в створ.

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу "Барыса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2004577-hk-barys-krupno-obygral-admiral-v-khl/