"Барыс" проиграл "Амуру" во второй раз подряд

Матч "Амур" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" потерпел второе поражение подряд от "Амура" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

В первом отрезке команды забыли про дисциплину, из-за чего зрители практически не видели игры в формате 5 на 5. "Барыс" не слишком бережно использовал свои моменты, а вот "Амур" одно большинство реализовал, причем для этого хабаровчанам понадобились всего пять бросков в створ. Свой снайперский счет пополнил Сергей Дубакин.

В итоге, это взятие ворот и стало решающим. Несмотря на все попытки спасти матч, казахстанцы так и не смогли распечатать владения Евгения Аликина.

Добавим, что ранее "Барыс" уступил "Амуру" по буллитам.

8 и 9 января "Барыс" сыграет во Владивостоке с "Адмиралом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2004428-barys-proigral-amuru-vo-vtoroy-raz-podryad/