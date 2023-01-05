ХК"Барыс" в выездном матче по буллитам уступил "Амуру"

Матч "Амур" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Амура", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Тренерский штаб гостей не стал менять состав после встречи с "Металлургом". "Барыс" не слишком хорошо вошел в игру и позволил соперникам довольно много играть в большинстве. И в одном из эпизодов шайба оказалась в воротах Юлиуса Гудачека после броска Яна Дрозга.

В самом начале второго отрезка Аркадий Шестаков реализовал лишнего, причем произошло это в атаке сходу. Спустя три минуты хозяева поймали астанчан на ошибке при выходе из зоны, и Владислав Барулин во второй раз заставил капитулировать Гудачека. Но на очередной перерыв команды все же ушли при ничейном счете. Дмитрий Шевченко поставил точку в размашистой контратаке.

В концовке заключительной трети соперники еще раз обменялись результативными атаками. Линден Вей вывел гостей вперед, но Никита Гребенкин при игре в формате 6 на 4 перевел игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка прошла без заброшенных шайб. А в серии буллитов точнее были хозяева.

6 января в Хабаровске пройдет второй поединок этих команд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2004291-hkbarys-v-vyezdnom-matche-po-bullitam-ustupil-amuru/