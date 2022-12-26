Хоккейный клуб "Барыс" уступил на выезде "Авангарду"

Матч "Авангард" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Авангарда", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Тренерский штаб гостей сделал в составе на матч лишь два изменения. В нападении вместо Майкла Шапю появился Михаил Рахманов. В линии обороны Самат Данияр занял место Нельсона Ножье.

Счет в середине стартового отрезка открыл Никита Михайлов, который выдал приличный сольный проход и заставил капитулировать Никиту Боякина. "Барыс" ответил на это точным броском Линдена Вея, который, наконец, прервал свою безголевую серию. Капитан астанчан отличился после отличной передачи в исполнении Никиты Михайлиса. До перерыва Иван Мирошниченко забросил свою первую шайбу в КХЛ и вновь вывел "Авангард" вперед.

В начале второй двадцатиминутки Егор Петухов своим нестандартным действием застал врасплох Василия Демченко и установил равенство на табло. Сергей Толчинский реализовал большинство в середине отрезка. Четвкртая шайба влетела в ворота Бояркина в начале заключительной трети от ноги своего же защитника, автором гола стал Александр Дергачев. Точку в матче поставил Алекс Броадхерст, поразивший пустые ворота - 2:5.

28 декабря подопечные Андрея Скабелки в Новосибирске встретятся с "Сибирью".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2003142-hokkeynyy-klub-barys-ustupil-na-vyezde-avangardu/