Состав ХК "Барыс" пополнился казахстанским нападающим

Александр Борисевич (в синем). Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о подписании контракта с казахстанским нападающим Александром Борисевичем, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Двухстороннее соглашение с казахстанским нападающим будет действовать до конца текущего сезона.

Всю свою карьеру форвард провел в системе карагандинской "Сарыарки". В составе сборной Казахстана Александр выигрывал бронзовые награды юниорского чемпионата мира (IA), а также становился победителем молодежного чемпионата мира (IA).

В текущем сезоне Борисевич сыграл в чемпионате страны 31 матч и заработал 47 (17+30) баллов, что на момент перехода позволяет занимать первое место в списке лучших бомбардиров Pro Ligasy.

На прошлой неделе спортсмен выступал в составе национальной сборной на Кубке Первого Канала в Москве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2003042-sostav-hk-barys-popolnilsya-kazahstanskim-napadayuschim/