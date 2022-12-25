ХК "Барыс" по буллитам обыграл "Автомобилист"

Матч "Барыс" - "Автомобилист". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" в Астане в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее "Автомобилиста", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Хозяева неплохо начали поединок. Егор Петухов заработал большинство, и чуть позже Кирилл Савицкий его реализовал. "Автомобилист" ответил на это результативной контратакой "два в одного", на острие которой оказался Анатолий Голышев.

Второй отрезок получился более результативным. Сначала гости дважды огорчили астанинских болельщиков. Данил Романцев застал врасплох Никиту Бояркина броском из-под защитника. Сергей Широков уверенно реализовал выход "один на один". Однако еще до перерыва "Барыс" оправился от этого двойного удара. Майкл Шапю реализовал лишнего, а за 19 секунд до перерыва Никита Михайлис поразил ближний угол ворот Игоря Бобкова.

Егор Петухов в своем стиле затолкал шайбу в ворота в начале заключительной трети. В этой атаке Дмитрий Шевченко заработал первый балл за результативность после возвращения в "Барыс". Брукс Мэйсек пушечным выстрелом реализовал большинство и в очередной раз установил равенство на табло, которое продержалось до серии буллитов, где точнее были хозяева. Решающий бросок на счету Никиты Михайлиса - 5:4.

6 декабря подопечные Андрея Скабелки на выезде встретятся с "Авангардом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2002935-hk-barys-po-bullitam-obygral-avtomobilist/