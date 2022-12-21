ХК "Барыс" на домашней арене проиграл "Авангарду"

Матч "Барыс" - "Авангард". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги потерпел поражение от "Авангарда", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Стартовый отрезок прошел на приличных скоростях, однако заброшенные шайбы зрители увидели только под занавес периода. Счет открыл Аркадий Шестаков, поразивший ворота броском с достаточно острого угла.

Гости ответили за 20 секунд до сирены. Дамир Шарипзянов превратил в гол передачу Владимира Жаркова.

Во второй двадцатиминутке Алекс Броадхерст успешно сыграл на добивании и вывел омичей вперед. Точку в игре поставил Сергей Толчинский, который на последней минуте поразил пустые ворота хозяев. Этим поражением "Барыс" прервал свою трехматчевую серию побед.

24 декабря подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Автомобилист".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2002521-hk-barys-na-domashney-arene-proigral-avangardu/