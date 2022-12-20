ХК "Барыс" в выездном матче КХЛ обыграл "Нефтехимик"

Матч "Барыс" - "Нефтехимик". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над "Нефтехимиком", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Стартовый отрезок прошел без заброшенных шайб, однако команды создали как минимум по одному стопроцентному моменту. Никита Михайлис при игре в большинстве угодил в перекладину. "Нефтехимик" же был очень хорош в контратаках, и в одном из эпизодов при выходе хозяев два в одного гостей от неминуемого гола спас Алекс Грант, который заблокировал бросок Булата Шафигуллина.

Во втором периоде вязкая борьба продолжилась. Спокойствие нарушил Ансель Галимов, который убежал на чистый лед и заставил капитулировать Юлиуса Гудачека.

А вот заключительная треть прошла под диктовку астанчан. Майкл Шапю отправил шайбу под перекладину после отличной передачи Никиты Михайлиса, забросив свою первую шайбу в КХЛ. Далее успех гостям принесла трехходовка в исполнении первого звена - отличился Джереми Бракко. Точку в матче поставил Шапю, он поразил пустые ворота нижнекамцев и оформил дубль.

21 декабря подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Авангард".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2002189-hk-barys-v-vyezdnom-matche-khl-obygral-neftehimik/