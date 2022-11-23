ХК "Барыс" подписал игрока сборной Канады

Алекс Грант. Фото: Fred Lee/Getty Images

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о подписании контракта с 33-летним защитником сборной Канады Алексом Грантом, пишет пресс-служба казахстанской команды.

Одностороннее соглашение с канадским защитником будет действовать до конца текущего сезона.

Большую часть своей карьеры игрок обороны провел в АХЛ. С 2018 года Грант играет в Континентальной хоккейной лиге. На протяжении четырех лет Алекс выступал за финский "Йокерит", где был одним из лидеров по результативности.

В прошлом сезоне спортсмен в составе национальной сборной Канады выступил на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Текущий сезон защитник начинал в СКА, где сыграл 16 матчей и заработал 6 (1+5) баллов. В "Барысе" Грант будет играть под номером 51.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1998577-hk-barys-podpisal-igroka-sbornoy-kanady/