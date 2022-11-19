ХК "Барыс" потерпел поражение от "Амура"

ХК Барыс - ХК Амур. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" проиграл на своем льду хабаровскому "Амуру" со счетом 1:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ (Континентальная хоккейная лига), передает NUR.KZ.

Из-за травмы встречу пропустил Динмухамед Кайыржан, также после долгого отсутствия вернулся в состав "Барыса" Никита Михайлис.

В первом периоде соперники обменялись голами. В составе хозяев отличился Ансар Хаймедденов, тогда как у гостей шайбу забросил Сергей Дубакин.

В начале второго периода Ян Дрозг вывел "Амур" вперед.

До конца матча казахстанский коллектив не сумел сократить отставание, а за 12 секунд до сирены Александр Шаров установил окончательный счет на табло - 3:1 в пользу российского клуба.

Следующую игру подопечные Андрея Скабелки проведут в Астане против "Салавата Юлаева" 21 ноября.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1997947-hk-barys-poterpel-porazhenie-ot-amura/