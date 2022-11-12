"Барыс" уступил "Металлургу" в выездном матче КХЛ

Матч "Металлург" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" из Астаны потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Металлурга", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Встреча началась с двух подряд удалений в стане "Барыса". Но хозяева не смогли реализовать двойное большинство. Далее соперники обменялись неплохими моментами, однако до перерыва счет так и не был открыт.

Зато второй период получился довольно результативным. Сначала казахстанцы организовали два гола при непосредственном участии Нельсона Ножье. Сначала он неотразимо зарядил от синей линии, а чуть позже похожим броском нашел ногу Джереми Бракко, от которого шайба влетела в сетку. Для канадского защитника это были первые набранные баллы в КХЛ.

В ответ на это хозяева дважды убежали контратаку, и к сирене счет стал равным. Павел Акользин отличился в меньшинстве, еще раз огорчил астанчан Филипп Майе.

В заключительной трети зрители взятий ворот не дождались. Прошел без голов и овертайм. А в серии буллитов точнее оказались магнитогорцы - 3:2. 13 ноября подопечные Андрея Скабелки сыграют в Уфе с "Салаватом Юлаевым".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1996880-barys-ustupil-metallurgu-v-vyezdnom-matche-khl/