ХК "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче КХЛ

Матч "Барыс" - "Адмирал". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" уступил в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Адмирала", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

В первом отрезке команды больше присматривались друг к другу, так что до перерыва обошлось без заброшенных шайб. Во втором периоде хозяева открыли счет усилиями Егора Петухова, который отличился в свойственной для себя манере на добивании.

Одним из ассистентов в этом взятии ворот выступил Тамирлан Гайтамиров, он заработал первый для себя балл в майке "Барыса". "Адмирал" ответил достаточно быстро. Гости реализовали двойное большинство после точного броска Николая Елисеева. Спустя шесть минут 69-й номер владивостокцев оформил дубль, он оставил не у дел всех своих соперников в силовой борьбе и поразил цель с близкого расстояния.

На этом Елисеев не остановился. Его третья шайба окончательно сбила атакующий пыл астанчан, которые до финальной сирены так и не смогли вернуться в игру. Точку в матче поставил Александр Горшков, отличившийся в большинстве - 1:4.

8 ноября "Барыс" примет на домашнем льду "Витязь".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1995746-hk-barys-poterpel-porazhenie-v-domashnem-matche-khl/