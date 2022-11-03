Хоккейный клуб "Барыс" расстался с канадским защитником

Кристофер Биграс (в синем). Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о расторжении контракта с канадским защитником Кристофером Биграсом, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

"Барыс" официально сообщает о расторжении контракта по соглашению сторон с Кристофером Биграсом.

В текущем сезоне Биграс провел в составе "Барыса" в КХЛ 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности -8.

Напомним, ранее игрок обороны был переведен в список отказов",- говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1995579-hokkeynyy-klub-barys-rasstalsya-s-kanadskim-zaschitnikom/