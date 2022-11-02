ХК "Барыс" в домашнем матче КХЛ одержал победу над "Сибирью"

Матч "Барыс" - "Сибирь". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" оказался сильнее "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентально хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

В состав хозяев вернулись Кирилл Савицкий и Адиль Бекетаев, пропускавшие прошлый поединок по состоянию здоровья. Они заменили в заявке Батырлана Муратова и Егора Шалапова.

Встреча началась с двух подряд удалений в стане хозяев. Не закончилось второе из них, как "Барыс" сам заработал большинство и реализовал его усилиями Джереми Бракко. 97-й номер астанчан нашел пространство перед воротами и прервал свою 11-матчевую серию без забитых голов. "Сибирь" сравняла счет во второй половине второго периода. Гости убежали в контратаку, и Вячеслав Основин поразил верхний угол ворот Юлиуса Гудачека.

Развязка наступила незадолго до финальной сирены. Линден Вей после очередной гениальной передачи Бракко отличился в большинстве, забросив свою 12-ю шайбу в сезоне. Точку в матче поставил Кирилл Савицкий, он поразил пустые ворота "Сибири" - 3:1.

Таким образом, подопечные Андрея Скабелки прервали свою серию поражений. 3 ноября "Барыс" примет на домашнем льду "Адмирал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1995340-hk-barys-v-domashnem-matche-khl-oderzhal-pobedu-nad-sibiryu/