ХК "Барыс" уступил в выездном матче против "Нефтехимика"

Матч "Нефтехимик" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Нефтехимика", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

К 24-й минуте встречи "Барыс" уступал со счетом 3:0. Точными стали броски Анселя Галимова, Максима Гончарова и Ильи Хохлова. Астанчане ответили на это голом в исполнении Егора Петухова, который убежал в отрыв спустя три секунды после завершения меньшинства и забросил свою шестую шайбу в текущем сезоне.

Стоит отметить, что одним из ассистентов в этой результативной атаке стал вратарь гостей Юлиус Гудачек.

На последней минуте встречи Энтони Луис вернул надежду "Барысу". Но уйти от поражения не получилось. Павел Порядин поразил пустые ворота гостей и установил окончательный счет - 4:2.

25 октября "Барыс" сыграет в Омске с "Авангардом".

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №20019733 от 31.12.2020г. (действительна до 17.07.2028г.) выдана РГУ "Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1994116-hk-barys-ustupil-v-vyezdnom-matche-protiv-neftehimika/