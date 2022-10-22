ХК "Барыс" расторг контракт с защитником

Максим Минеев. Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о прекращении сотрудничества с российским защитником Максимом Минеевым, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

"Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о расторжении контракта по соглашению сторон с Максимом Минеевым.

Защитник пополнил состав нашей команды этим летом. В майке "Барыса" спортсмен провел два матча в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями",- говорится в сообщении команды.

Контракт с Минеевым был подписан в августе текущего года. Он был рассчитан до 30 апреля 2023-го.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1993999-hk-barys-rastorg-kontrakt-s-zaschtnikom/