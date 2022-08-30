ХК "Барыс" подписал контракт с четырьмя игроками

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Нур-Султана "Барыс" официально объявил о заключении соглашения с четырьмя игроками, среди которых два защитника и два нападающих, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Так, контракты заключены с защитниками Максимом Минеевым и Юрием Сергиенко, а также нападающими Батырланом Муратовым и Михаилом Рахмановым.

Двухсторонние соглашения с игроками будут действовать один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Все хоккеисты пополнили состав "Барыса" этим летом, подписав просмотровые контракты. В составе столичной команды они приняли участие в двух предсезонных турнирах.

Напомним, "Барыс" перед началом сезона стал победителем Кубка Президента РК, который состоялся в столице Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1985403-hk-barys-podpisal-kontrakt-s-chetyrmya-igrokami/