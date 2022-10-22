"Барыс" крупно проиграл "Металлургу" в КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" потерпел крупное поражение от "Металлурга" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

По медицинским причинам встречу пропускал Динмухамед Кайыржан. Вернулись в состав Батырлан Муратов и Дмитрий Гурков, который отсутствовал чуть больше трех недель из-за травмы.

Стартовый отрезок получился для хозяев обескураживающим. Гости за 16 с небольшим минут четырежды огорчили столичную публику. Счет открыл Семен Кошелев, далее "Металлург" три раза реализовал лишнего усилиями Николая Голдобина, Анатолия Никонцева и Брэндэна Лайпсика. После этого момента Юлиус Гудачек заменил в воротах "Барыса" игравшего со стартового вбрасывания Никиту Бояркина.

Во втором отрезке Кошелев оформил дубль. Заключительная треть превратилась в формальность - 0:5. 23 октября "Барыс" сыграет в Нижнекамске с "Нефтехимиком".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1993888-barys-krupno-proigral-metallurgu-v-khl/