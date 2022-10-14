"Барыс" одержал победу над "Адмиралом" в КХЛ

Матч "Барыс" - "Адмирал". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" переиграл "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Счет был открыт в середине стартового отрезка. Егор Шалапов сделал прицельный бросок от синей линии, и шайба влетела под перекладину ворот Серебрякова. Для защитника сборной Казахстана этот гол стал первым в сезоне. Чуть позже свою первую шайбу в сезоне забросил и нападающий нашей сборной Алихан Асетов. 96-й номер "Барыса" оказался самым расторопным на чужом пятаке.

В середине третьего периода Михал Криштоф одну шайбу отыграл. Однако довольно быстро Энтони Луис реализовал большинство и восстановил разрыв в счете. В завершении встречи астанчане очень надежно сыграли в обороне и сохранили нужный для себя результат до финальной сирены.

15 октября подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Амур".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1992673-barys-oderzhal-pobedu-nad-admiralom-v-khl/