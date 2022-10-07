"Барыс" уступил "Торпедо" в выездном матче КХЛ

Матч "Торпедо" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает официальный сайт команды.

В гостях клуб проиграл "Торпедо".

Счет в игре открыли хозяева. Игорь Ларионов отличился в середине первого периода в формате 4 на 4. В начале заключительной трети Егор Петухов вернул гостей в игру. После этого эпизода казахстанцы перехватили инициативу и создали еще несколько опасных моментов у чужих ворот, однако выйти вперед не получилось.

Хозяева же воспользовались одним из своих моментов - Николай Коваленко добил шайбу с близкого расстояния. Точку в матче поставил Денис Ян, поразивший пустые ворота.

8 октября подопечные Андрея Скабелки сыграют в Казани с "Ак Барсом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1991571-barys-ustupil-torpedo-v-vyezdnom-matche-khl/