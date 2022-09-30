Хоккейный матч "Барыс" - СКА перенесен

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Матч между столичным клубом "Барыс" и СКА (Санкт-Петербург) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги перенесен на другую дату, сообщается на официальном сайте КХЛ.

"В связи с обращением хоккейного клуба СКА, а также по договоренности с хоккейным клубом "Барыс", Лига, в соответствии с п. 1 ст. 56 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе матча с 25 на 13 февраля 2023 года",- говорится в официальном сообщении.

Напомним, в последнем матче "Барыс" одержал гостевую победу над "Спартаком". Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1990501-hokkeynyy-match-barys-ska-perenesen/