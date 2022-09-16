ХК "Барыс" одержал крупную победу над "Авангардом"

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над "Авангардом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Первое взятие ворот зрители увидели под занавес стартового периода. Ансар Шайхмедденов хорошо поборолся на чужом пятаке и отправил шайбу в сетку.

Энтони Луис незадолго до второго перерыва упрочил преимущество хозяев. Он отличился в результате затяжной позиционной атаки "Барыса". Но за шесть секунд до завершения отрезка Владимир Ткачев вернул "Авангард" в игру.

На старте заключительной трети свою первую шайбу в составе "Барыса" забросил Иван Мищенко, который отправил снаряд под перекладину хлестким кистевым броском. Спустя полторы минуты Линден Вей в четвертый раз огорчил соперников. Однако подопечные Дмитрия Рябыкина сократили преимущество усилиями Сергея Толчинского и Владимира Брюквина.

И все же последнее слово осталось за казахстанцами. Энтони Луис оформил дубль броском в пустые ворота после отличной передачи Джереми Бракко. 5:3 - победа "Барыса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1988103-hk-barys-oderzhal-krupnuyu-pobedu-nad-avangardom/