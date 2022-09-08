Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира-2023 по хоккею

Появилось расписание матчей сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передает пресс-служба Федерации.
Сборная Казахстана сыграет в группе В в столице Латвии. Соперниками нашей команды станут Канада, Чехия, Латвия, Норвегия, Словакия, Словения и Швейцария.
13 мая, 19:20 (здесь и ниже по времени Нур-Султана)– Норвегия – Казахстан;
14 мая, 23:20 – Чехия – Казахстан;
16 мая, 23:20 – Швейцария – Казахстан;
17 мая, 23:20 – Канада – Казахстан;
19 мая, 23:20 – Казахстан – Словакия;
20 мая, 23:20 – Казахстан – Латвия;
22 мая, 23:20 – Казахстан - Словения.
В группе А в Финляндии сыграют Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Швеция и США.
Четвертьфинальные встречи также пройдут в Риге и Тампере. Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся в Тампере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1986877-opublikovano-raspisanie-matchey-sbornoy-kazahstana-na-chempionate-mira-2023-po-hokkeyu/