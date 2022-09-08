Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Появилось расписание матчей сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передает пресс-служба Федерации.

Сборная Казахстана сыграет в группе В в столице Латвии. Соперниками нашей команды станут Канада, Чехия, Латвия, Норвегия, Словакия, Словения и Швейцария.

13 мая, 19:20 (здесь и ниже по времени Нур-Султана)– Норвегия – Казахстан;

14 мая, 23:20 – Чехия – Казахстан;

16 мая, 23:20 – Швейцария – Казахстан;

17 мая, 23:20 – Канада – Казахстан;

19 мая, 23:20 – Казахстан – Словакия;

20 мая, 23:20 – Казахстан – Латвия;

22 мая, 23:20 – Казахстан - Словения.

В группе А в Финляндии сыграют Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Швеция и США.

Четвертьфинальные встречи также пройдут в Риге и Тампере. Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся в Тампере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1986877-opublikovano-raspisanie-matchey-sbornoy-kazahstana-na-chempionate-mira-2023-po-hokkeyu/