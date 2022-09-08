ХК "Барыс" крупно проиграл "Витязю" в КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" в гостях потерпел разгромное поражение от "Витязя" в третьем туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает пресс-служба столичной команды.

Встреча завершилась со четом 5:0 в пользу соперников.

Стартовый отрезок прошел при игровом преимуществе казахстанцев, которые заработали восемь минут большинства. Однако ни одно из удалений соперника не было реализовано. А за 23 секунды до перерыва Скотт Уилсон и вовсе вывел "Витязь" вперед броском с довольно острого угла.

В заключительной трети Степан Старков, Владислав Кара и Джереми Рой по разу реализовали лишнего. Еще раз отличился Кирилл Рассказов. А подопечные Андрея Скабелки так и не смогли распечатать ворота соперника.

9 сентября "Барыс" закроет первую выездную серию сезона встречей с "Сочи".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1986737-hk-barys-krupno-proigral-vityazyu-v-khl/