ХК "Барыс" уступил во втором матче КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" в гостях уступил СКА во втором туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает пресс-служба столичной команды.

"Барыс" проиграл СКА со счетом 1:3

Стартовый отрезок прошел при игровом преимуществе хозяев, однако на перерыв команды отправились с нулями на табло. Во втором периоде СКА начал реализовывать свои моменты. Дмитрий Яшкин открыл счет после сольного прохода и броска в ближний угол. Александр Волков реализовал большинство. Впрочем, на последней минуте отрезка Линден Вей вернул "Барыс" в игру после выхода один на один.

Однако уйти от поражения у подопечных Скабелки не получилось. Волков поразил пустые ворота гостей за 100 секунд до финальной сирены и установил окончательный счет.

Добавим, что в первом матче столичная команда проиграла минскому "Динамо"

7 сентября "Барыс" в Балашихе сыграет с "Витязем".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1986338-hk-barys-ustupil-vo-vtorom-matche-khl/