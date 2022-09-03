ХК "Барыс" потерпел поражение на старте КХЛ

ХК Динамо Минск - ХК Барыс. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" уступил минскому "Динамо" в стартовом туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает пресс-служба столичной команды.

В первом матче нового сезона "Барыс" в серии буллитов проиграл "Динамо" - 3:4.

Счет был открыт в середине первого отрезка. Дмитрий Соколов отличным броском со входа в зону поразил верхний угол ворот Андрея Шутова. В начале второго отрезка в схожем стиле отличился Ник Меркли.

Автором первого гола "Барыса" в новом сезоне стал Антон Сагадеев, который удачно сыграл на чужом пятаке в большинстве.

В начале заключительной трети Сагадеев оформил дубль, а чуть позже Адиль Бекетаев забросил свою первую шайбу в КХЛ и вывел гостей вперед.

Однако в концовке "Динамо" усилиями Брэндона Козуна перевело матч в овертайм, а после и выиграло в серии буллитов благодаря точному броску Владимира Алистрова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1986059-hk-barys-poterpel-porazhenie-na-starte-khl/