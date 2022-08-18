ХК "Барыс" объявил о расторжении контракта с российским защитником

Тимур Фаткуллин. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о расторжении контракта с российским защитником Тимуром Фаткуллиным, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

"Хоккейный клуб "Барыс" заявляет о прекращении сотрудничества с защитником Тимуром Фаткуллиным. Пробный контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон",- говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пробный контракт игрока с клубом был рассчитан до 31 августа текущего года.

Тимур Фаткуллин в разное время был хоккеистом казанского "Ак Барса", "Нефтехимика" (Альметьевск), а также "Торпедо" (Нижний Новогород).

"Барыс" в данный момент принимает участие в Кубке Президента РК. В двух матчах подопечные Андрея Скабелки одержали одну победу. Следующая игра пройдет завтра, 19 августа. Соперником столичного клуба будет "Металлург".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1983835-hk-barys-obyavil-o-rastorzhenii-kontrakta-s-rossiyskim-zaschitnikom/