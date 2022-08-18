Кубок Президента РК: "Барыс" победил "Нефтехимик"

ХК Барыс. Фото: hcbarys.kz

Во втором матче на Кубке Президента Республики Казахстана по хоккею в Нур-Султане местный "Барыс" всухую победил российский коллектив "Нефтехимик", передает NUR.KZ.

Встреча, которая прошла на "Барыс-Арене", завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Михаил Рахманов, Линден Вей и Динмухамед Кайыржан.

Тем самым подопечные Андрея Скабелки одержали первую победу на КПРК-2022. Следующий матч "Барыс" проведет против "Металлурга" 19 августа в 19:30 по времени Нур-Султана.

Напомним, что в первой игре столичный клуб уступил "Автомобилисту" в овертайме.

"Барыс" – "Нефтехимик" 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 26:28 – Рахманов (Муратов) ГБ

2:0 – 49:20 – Вей

3:0 – 51:57 – Кайыржан (Бракко, Вей) ГБ

Вратари: Шутов – Судницин

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1983727-kubok-prezidenta-rk-barys-pobedil-neftehimik/