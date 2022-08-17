ХК "Барыс" проиграл "Автомобилисту" в первом матче Кубка Президента РК

ХК Барыс. Фото: hcbarys.kz

В первом матче на Кубке Президента Республики Казахстан по хоккею "Барыс" в овертайме уступил российскому "Автомобилисту", сообщает пресс-служба столичной команды.

Тренерский штаб "Барыса" на первую игру турнира выставил практически всех новичков. Хозяева открыли счет в первом же большинстве.

Результативную точку в атаке поставил Никита Михайлис. А вот следующее большинство "Барыса" сыграло на руку гостям. Степан Хрипунов убежал в меньшинстве в отрыв и переиграл Бояркина.

В середине отрезка свою первую шайбу за "Барыс" забросил Джереми Бракко. Новичок отметился отличным броском при игре в двойном большинстве. "Автомобилист" ответил на это своей реализацией лишнего. Автором гола стал Анатолий Голышев.

В заключительной трети соперники еще по разу реализовали лишнего усилиями Энтони Луиса и Анатолия Голышева, после чего игра перешла в овертайм. В дополнительной пятиминутке Виктор Неучев принес гостям первую победу на турнире.

17 августа "Барыс" сыграет с "Нефтехимиком". Начало матча в 19:30. В дневной сессии сойдутся "Автомобилист" и "Металлург".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1983561-hk-barys-proigral-avtomobilistu-v-pervom-matche-kubka-prezidenta-rk/