ХК "Барыс" представил новый логотип

Логотип ХК Барыс. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" на своем официальном сайте представил новый логотип команды, передает NUR.KZ.

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Базисом фирменного знака стал узнаваемый снежный барс. Пятнистый паттерн в его верхней части состоит из графических элементов, которые символизируют главные достопримечательности Нур-Султана. А центральный элемент создан по примеру традиционных орнаментов.

Больше деталей болельщики смогут узнать из шоу перед открытием матча "Барыс" - "Автомобилист", которое состоится на "Барыс-Арене" 16 августа в 19:00 по времени Нур-Султана.

Также в ближайшее время болельщики смогут ознакомиться с новым фирменным стилем команды и креативной концепцией на предстоящий сезон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1983278-hk-barys-predstavil-novyy-logotip/