14-летний хоккеист умер на тренировке

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Юный спортсмен хоккейной команды СКА Всеволод Малков умер на тренировке после того, как шайба попала ему в область сердца, сообщает официальный сайт санкт-петербурского клуба.

"11 августа произошла страшная трагедия для всей хоккейной семьи – в результате несчастного случая, произошедшего на тренировке команды школы СКА 2008 года рождения, скончался юный хоккеист Всеволод Малков.

Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия.

Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.

Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода.

Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего", – говорится в официальном заявлении СКА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1982982-14-letniy-hokkeist-umer-na-trenirovke/